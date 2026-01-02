Estos son los equipos campeones de la liga MX antes de comenzar un mundial

Con la llegada del año 2026, el futbol vive uno de los momentos más esperados de las últimas décadas. El calendario marca el inicio del año mundialista y, con ello, la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que tendrá a México como uno de los países sede.

Al mismo tiempo, en el ámbito local, arranca el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, una competencia que cobra un significado especial por disputarse justo antes de la máxima cita internacional.

Tigres l LigaBBVAMX

La gran pregunta que surge es: ¿quién será el último campeón del futbol mexicano antes del Mundial de 2026? Históricamente, el torneo previo a una Copa del Mundo suele quedar marcado como un referente, ya que cierra un ciclo y antecede a un evento que cambia dinámicas, planteles y proyectos en los clubes.

Campeones memorables

Si se revisa el historial, varios campeones han quedado en la memoria como los monarcas “pre mundialistas”. En Qatar 2022, Pachuca fue el equipo que levantó el título antes de la justa internacional.

Para Rusia 2018, Santos Laguna fue el campeón, mientras que previo a Brasil 2014, el León se coronó como el mejor del futbol mexicano.

2026 l LigaBBVAMX

¿Repetirá el Toluca?

La lista continúa con Toluca, que fue campeón antes de Sudáfrica 2010, y Pachuca, que también logró el título previo al Mundial de Alemania 2006. En Corea-Japón 2002, el América fue el último monarca antes de la Copa del Mundo, mientras que nuevamente Toluca ocupó ese lugar rumbo a Francia 1998.

México, como sede de esta Copa del Mundo, la última vez que albergó un mundial fue en 1986, año donde los Rayados de Monterrey alcanzaron el título en México.

Ahora, con el Clausura 2026 en marcha, un nuevo equipo tendrá la oportunidad de sumarse a esta lista histórica. El torneo no solo definirá al campeón de la Liga MX, sino también al último monarca antes de que el balón ruede en el Mundial de 2026, un distintivo que, con el paso del tiempo, suele adquirir un valor especial en la historia del futbol mexicano.