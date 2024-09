‘Dinamita’ Márquez sobre sus críticas a ‘Canelo’ Álvarez: “No estoy inventando nada”

Desde hace ya bastante tiempo atrás el expugilista mexicano, Juan Manuel Márquez, ha sido uno de los principales detractores de Saúl Álvarez y a una semana de su combate vs Egar Berlanga, ‘Dinamita’ Márquez volvió a declarar en contra del Canelo.

En entrevista para ‘Un round más’, Juan Manuel Márquez dejó claro que todas las criticas hacía ‘Canelo’ Álvarez son totalmente justificadas y habla con conocimiento de causa, además señala que tampoco es un tema personal en contra de Saúl Álvarez, pues diría exactamente lo mismo si se tratara en otro boxeador mexicano.

“Del Canelo yo hablo lo que es porque no estoy inventando nada y eso lo puedo decir de cualquier otro peleador. Lo que estuviera pasando alrededor de cualquier peleador yo lo voy a decir con objetividad y bien documentado. Yo siempre digo la verdad”, declaró Márquez.

Las criticas de ‘Dinamita’ Márquez hacía ‘Canelo’ Álvarez son debido a los rivales a los que Saúl se enfrenta, pues para Márquez, ‘Canelo’ siempre tiene contrincantes a modo y la CMB (Consejo Mundial del Boxeo) es cómplice de esto.

“Ahí está Benavidez, que es retador oficial: ‘Ándale mi hijo, súbete de división, hazte a un lado, dame chance de trabajar, no me estorbes aquí, muévete tantito y si quieres regresar no hay bronca, pero ahorita tranquilo’. Dices ¡no puede ser posible!”, sentenció Márquez.

