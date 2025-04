Oficial, Penta estará en WrestleMania 41. Este lunes, Adam Pierce, general manager de RAW, confirmó un Fatal 4-Way Match para WretleMania, donde Penta Zero Miedo buscará el WWE Intercontinental Championship ante Bron Breakker (C), Finn Balor y Dominik Mysterio.

En apenas tres meses desde su debut, el oriundo de Ecatepec, México, se ha convertido en una sensación dentro de WWE: lidera las ventas de mercancía y ha protagonizado combates memorables semana a semana.

BREAKING: #WWERaw General Manager @ScrapDaddyAP has just made the Intercontinental Championship match at #WrestleMania 41 official! 👀



BRON BREAKKER vs. PENTA vs. DOMINIK MYSTERIO vs. FINN BÁLOR



📍 LAS VEGAS

— WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 7, 2025