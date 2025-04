¡Sin The Viper! Randy Orton se queda sin rival para Wrestlemania 41 por lesión de Kevin Owens

Randy Orton recibió una de las peores noticias en su carrera como luchador profesional, algo que no únicamente lo decepcionó a él, sino que a todos los aficionados de la WWE. The Viper se quedó sin rival para Wrestlemania, por lo que no estará en la gran noche de Las Vegas.

Owens se baja del combate por lesión

Su combate para Wrestlemania 41 estaba pactado con Kevin Owens, quien tuvo que cancelar la lucha debido a una lesión de cuello, por la que tendrá que someterse a una cirugía que lo mantendrá fuera del ring.

Durante SmackDown realizado en Chicago, Owens se subió al ring para explicar la situación y aprovechó para agradecer a los aficionados que lo han acompañado en WWE, lo que provocó un momento melancólico en el show de la marca azul.

La decepción de Randy Orton

Ante la noticia, Randy Orton salió al escenario con su icónica canción "Voices", que hizo explotar a la arena. Sin embargo, The Viper realizó gestos de decepción e incredulidad, mientras observaba a Owens sin dirigirle la palabra.

Posteriormente, Nick Aldis, gerente de SmackDown, se disculpó con Randy Orton, quien seguía afectado por la noticia de la cancelación de su combate en Wrestlemania 41. Por la frustración, The Viper le hizo un RKO.

Randy Orton se acaba de quedar sin lucha en #WrestleMania 😓 #SmackDown pic.twitter.com/8Br58Eppcd — WWE Español (@wweespanol) April 5, 2025

Noticia dura para Orton y el Universo de la WWE, que se quedará sin una de sus grandes figuras para la gran noche en Las Vegas, donde esperaban verlo en acción con sus impresionantes movimientos en el ring.

