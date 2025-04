¡Ánimo! Rey Fénix debuta con victoria en WWE tras vencer a Nathan Frazer

El ansiado debut de Rey Fénix en WWE llegó y con victoria. El mexicano venció a Nathan Frazer en SmackDown en un frenético combate donde demostró su habilidad en el ring para llenarse de gloria.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Lo que por semanas anticipó WWE con pequeños adelantos se hizo realidad en la noche de SmackDown en Chicago. El oriundo de Ecatepec y hermano de Penta Zero Miedo no desconoció el duro ritmo de la compañía, pues en su trayectoria está la AEW, donde destacó ampliamente.

La gente de Chicago se entregó completamente al mexicano, que desde su entrada explotó de emoción y no dudó en animarlo para su primer combate en WWE. Fénix confirmó que por fin su sueño se hizo realidad luego de finalizar la lucha contra Nathan Frazer.

Welcome the newest addition to #SmackDown, @ReyFenixMx! 👏👏👏 pic.twitter.com/gvk4ILX8He

— WWE (@WWE) April 5, 2025