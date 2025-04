John Cena revela diagnóstico de cáncer de piel

John Cena sorprendió a todos sus admiradores esta semana con la confesión de que en dos ocasiones recibió el diagnóstico de cáncer de piel. El peleador de 47 años está viviendo su resurgir en la WWE, pero por ahora compartió una vivencia fuera del ring.

En conversación con People, recordó que creció en una pequeña ciudad junto a Newburyport y la playa de Salisbury y que aunque solía ir a muchos carnavales y a la playa, nunca utilizó bloqueador solar. +

John Cena relató que ha superado el diagnóstico de cáncer | CAPTURA

“Mi madre [Carol] crio a cinco hombres y estoy seguro de que solo quería mantenernos vivos y sanos. Estaba muy ocupada, así que no la culpo. Y como yo nací en el 77, todo esto era nuevo”, compartió Cena.

Esa falta de protección continuó en sus veinte, cuando se mudó a Florida. "Pensé que el problema nunca me afectaría”, confesó.

Así fue el diagnóstico de cáncer que recibió John Cena

Contó que cuando asistió a un dermatólogo le extirparon una mancha cancerosa del pectoral derecho. "Tuve mucha suerte de tener un gran dermatólogo que, supongo que a falta de un término mejor, me llevó de la mano y me hizo saber que no estaba solo”.

John Cena oficialmente reveló en entrevista relacionada con su colaboración con la campaña de Neutrogena 'Protector Solar que No Puedes Ver' que fue diagnosticado con cáncer de piel, y afortunadamente, venció el cáncer de manera silenciosa. John Cena habló por primera vez sobre… pic.twitter.com/5YHRJmooJb — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) March 31, 2025

"Las estadísticas al respecto son abrumadoras, pero por mucho que aprenda sobre ellas, esos números no significan nada. Creo que la mejor manera de transmitir un mensaje es la conexión entre personas. Y yo, como humano, puedo decírtelo: no es una llamada que quieras recibir porque es impredecible y no sabes qué tan grave será”, relató.

Cena pudo recuperarse del diagnóstico | X: @WWE

Cena se ha asociado para generar conciencia

Compartió que justo un año después del primer diagnóstico, también le encontraron un punto canceroso en el hombro derecho. Incluso relató que las cicatrices se pueden ver cuando aparece en televisión. “Se ve como un lunar blanco en el lateral del pecho y en el hombro”.

“Si te cepillas los dientes, de pequeño aprendiste que es malo ir al dentista cuando tienes los dientes en mal estado porque es doloroso. Lo mismo ocurrirá si no te cuidas la piel (...) es algo que debes ejercitar para permitirte ser quien eres durante más tiempo”, finalizó el luchador, que a lado de Neitrogena ha promocionado un protector solar para reforzar su mensaje.

Cena invitó a sus seguidores a cuidar de su piel | CAPTURA