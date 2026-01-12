¿Por qué se fue Gerardo Arteaga a los vestidores ante Toluca en pleno partido?

Los Rayados del Monterrey no arrancaron de la mejor manera el Clausura 2026, una de las imágenes que causó revuelo durante el partido ante Toluca fue la salida de Gerardo Arteaga directo a los vestidores cuando salía de cambio generando diversas especulaciones.

Muchos aseguraban que se trataba de un posible berrinche de acuerdo a lo suscitado con el entrenador Domenec Torrent en el área técnica; sin embargo, el propio estratega ha revelado lo sucedido con el futbolista mexicano.

Gerardo Arteaga l IMAGO7

"Se encuentra muy mal de la panza, no sé si tiene gastroenteritis, un tema que se mareaba y estuvo a punto de perder el sentido, algo le ha pasado, vamos a ver si es gastroenteritis o no, yo pensé que era alguna cosa muscular, pero me dijo que no”, resaltó el entrenador tras el encuentro.

El español también resaltó su análisis del juego: “Creo que en líneas generales, en la primera parte estuvimos mucho mejor. La intención no era que Sergio bajara tanto a buscar el balón, sino jugar por las bandas. Perdimos el balón tres o cuatro veces en la primera parte y los centros al final no terminaron en nada.”

“Yo no elijo a los jugadores rivales, respeto mucho a Antonio y a cualquier técnico. Son bicampeones, tienen un buen planteamiento, igual que nosotros. Tenemos las posiciones dobladas, nos falta gente importante arriba y todo el mundo lo sabe”, mencionó.

Liga MX l IMAGO7

¿Faltó actitud?

Torrent remarcó que la actitud fue siempre mostrada por su equipo en la cancha: “Actitud no faltó. Nos faltó futbol. Los chicos se vaciaron, fueron a todas, pero nos desorganizamos después del gol. Por ejemplo, Roberto tenía que jugar como segundo nueve y terminó jugando de extremo. Lo vi en la banda hasta que hablé con Sergio Canales para reordenar. Las prisas por ganar te desordenan. A veces la actitud de querer te hace perder el futbol”.

Jornada 1 l IMAGO7

Así terminó e juego

Tras un primer tiempo de pocas acciones Rayados mantuvo la iniciativa para la segunda parte, que perdió durante lapsos del juego. Al 49, Fidel Ambriz sacó un disparo de primera intención desde fuera del área que se fue por un costado. Sin embargo, al 56 llegó el golpe de Toluca: Helinho marcó el único gol del partido tras un disparo cruzado que venció a Luis Cárdenas por el palo derecho.

Monterrey buscó reaccionar. Al 63, Jorge Rodríguez intentó desde fuera del área, pero Hugo González volvió a aparecer para mantener la ventaja de los Diablos Rojos. Ya en la recta final, al minuto 86, se marcó penal a favor de Rayados tras una falta sobre Íker Fimbres. Sergio Canales tomó la responsabilidad, pero Hugo González se vistió nuevamente de héroe al detener el disparo.