Canelo Álvarez abre la puerta para una revancha vs Bivol: 'Siempre existe la posibilidad'

Saúl “Canelo” Álvarez cuenta con 65 peleas como profesional en su carrera y en todo este tiempo solo ha caído en un par. Primero en 2013 vs Floyd Mayweather y la otra casi 10 años después ante Dmitry Bivol en 2022.

Desde entonces el pugilista tapatío ha estado buscando su revancha ante Bivol. Aunque el ruso parece no tener mucho interés en darle otro combate al pugilista tapatío.

Durante una entrevista con Boxing Scene, Canelo, de 34 años, dejó la puerta abierta a una revancha con Bivol, quien lo venció en un gran duelo sobre el ring.

“Nunca se sabe. Siempre existe la posibilidad. Si Bivol gana esa pelea, me gustaría correr el riesgo de hacer la revancha. Ya veremos. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro”, comentó el campeón mexicano, aclarando que no siente ninguna presión. “No le estoy rogando a nadie y no tengo prisa”, agregó.

El próximo 12 de octubre, Dmitry Bivol y Artur Beterbiev se enfrentarán en un combate que promete ser uno de los mejores del año. El ganador será el campeón indiscutido en la categoría de 175 libras.

Bivol pondrá en juego su cinturón de la AMB, mientras que Beterbiev, con un impresionante 100 por ciento de victorias por KO, ostenta los otros tres cinturones. Esta pelea ha despertado el interés de muchos que ven en estos dos rusos a los verdaderos rivales del mexicano.

En su mejor versión

Álvarez excampeón indiscutido de las 168 libras, asegura que está en su mejor momento y que las críticas sobre su edad no le preocupan. A pesar de la presión por pensar en el futuro, su enfoque está puesto en Berlanga, quien será su próximo oponente por los tres cinturones que aún posee tras dejar vacante el de la Federación Internacional de Boxeo.

“Creo que estoy en mi mejor momento y lo he demostrado en cada pelea. Tuve una lesión en mi mano, me veía diferente. He demostrado que estoy en mi mejor momento, aún soy joven”, declaró Saúl.

