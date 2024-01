Dmitry Bivol negó haber rechazado pelea con Canelo Álvarez: 'Ni siquiera lo discutimos'

No habrá revancha. A pesar de que ambas partes querían pelear nuevamente, Dmitry Bivol y Saúl Álvarez no se enfrentarán en un futuro cercano. A pesar de rumores que aseguraban que el ruso no aceptó la revancha, Bivol ha dado a conocer la razón por la cual no se dio el enfrentamiento.

En entrevista, Dmitry Bivol aseguró que él buscaba pelear con el mexicano, no en las 175 libras como lo hicieron en la pelea anterior, sino que, en las 168 libras, peso natural de Canelo, algo que el mexicano no aceptó.

“Para ser honesto, ni siquiera lo discutimos. Nada. Él ya tenía sus citas y luego vi en las noticias que el problema era yo. Fue divertido. Le gané una vez. Estoy bien. No soy un gran peleador de peso semipesado. Puedo hacer las 168 libras, pero sólo por los cinturones. Canelo los tiene y por eso quería pelear con él, pero ahora tenemos otros planes, los seguiremos y luego ya veremos. Quizás en el futuro. No sé cuándo”, dijo Bivol En entrevista para el medio Boxing Scene.

Además de revelar la razón por la cual no se pudo concretar una revancha, el boxeador ruso también reveló cuales son sus planes para el futuro, donde aseguró que no tendrá otra pelea contra el mexicano.

“Ahora estoy enfocado en ser el campeón indiscutible en la división de peso semipesado. Eso es más realista que otra pelea… Espero pelear por el título indiscutible en mi categoría de peso porque el tema con Canelo ya está cerrado”, finalizó Bivol.

