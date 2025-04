Loopy Godínez explicó su urgencia de ir al baño en la UFC México 2025

Loopy Godínez regaló la pelea más bizarra de toda la cartelera del UFC México del pasado 29 de marzo, pues más allá del espectáculo que montó arriba del octágono, el combate quedó marcado por el peculiar video en el que le manifiesta a su equipo su necesidad de ir al baño entre el round 2 y 3.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

La peleadora consideró que la deshidratación por el corte de peso causó su malestar. "El viernes me empezó como a dar escalofríos, pero pensé que era un poco porque estaba baja de peso, porque había cortado peso, no había comido bien, no había tomado agua".

"La panza no se sentía bien, entonces todo lo que comía y tomaba iba para afuera, tuve diarrea todo el viernes, toda la noche, en la mañana (del combate) de hecho ahorita voy saliendo de la enfermedad", y relató que estuvo con todo malestar hasta antes de la pelea del sábado.

Godínez tuvo un peculiar momento | INSTAGRAM: @loopygodinez

"Entre esos rounds de tanto esfuerzo y pues no estaba tan hidratada, o sea no estaba deteniendo los nutrientes pues igual y eso tuvo algo que ver… No sé, así fue y ya ni modo”, mencionó la de Aguascalientes

Loopy minimizó golpe al estómago

Asimismo, la rankeada número 11 del peso paja femenino de la UFC aseguró que durante el combate, no le preocupó un golpe en el estómago por parte de Julia Polestri que pudo provocarle un accidente sobre el octágono.

Loopy Godinez had one of the scariest things that can ever happen to an MMA fighter happen tonight…



“HOLY S**T I NEED TO POOP!!!” 💩 #UFCMexico pic.twitter.com/dRIKs2qrDa — FULL SEND MMA (@full_send_mma) March 30, 2025

“Son accidentes que pasan y van a volver a pasar en la jaula y creo que es importante que lo naturalicemos un poco. Todos los peleadores que nos subimos a la jaula hemos entrenado muy fuerte. Obviamente no siempre vamos a estar al cien por ciento porque pues tuvimos un campamento, te enfermas, te lesionas”, resaltó la artemarcialista mexicana.

Loopy pidió no fomentar el bullying

“Creo que es importante que dejemos el bullying un poco. A mí no me importa pero hay muchos a quienes si les importa y que podemos arruinar vidas, carreras simplemente por hablar de más y pues no es justo, la verdad”, mencionó la peleadora de 31 años y quien debutó en la UFC en 2021.

Añadió que lo que hizo fue reírse de sí misma para que se naturalice lo ocurrido. "Somos humanos y todos los humanos nos equivocamos y todos los humanos la cagamos y nos cagamos, es normal".

"Estuvo en cámara pero sigue siendo normal, porque todos los que comentan, bueno o malo, se han enfermado de la panza, han tenido diarrea. No me molesta la verdad, a mí me vale madre todo, veo los comentarios y me divierto, es lo que está pasando y si soy “Poopy Loopy” o lo que sea, está bien porque esta carrera es muy corta", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Joe Pyfer arremetió contra México: “Maldita sea ese país, nunca volveré allí”





La peleadora hidrocálida tuvo un momento gracioso | INSTAGRAM: @loopygodinez