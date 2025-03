Joe Pyfer arremetió contra México: “Maldita sea ese país, nunca volveré allí”

La UFC tuvo muchas emociones en nuestro país y el espectáculo no decepcionó. Sin embargo, en la inmensa cartelera que hubo, una pelea no se llevó a cabo por la indisposición de uno de los gladiadores.

Joe Pyfer, canceló su presentación en la Arena CDMX ante Kelvin Gastelum. La pelea, en el papel, era de gran nivel a pesar de no ser el combate estelar; pero una infección estomacal de Pyfer, impidió el combate.

Joe Pyfer Talks More in Detail about his #UFCMexicoCity Pull Out



“If that’s what altitude and elevation is f*ck that country i will never fight there again sh!t hole not going back don’t care if that’s offensive to you you’re not the one fighting suck my b*lls literally” pic.twitter.com/R3MP0QtH9j

