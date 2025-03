UFC México 2025: El esperado combate entre Joe Pyfer y Kelvin Gastelum no se llevará a cabo

Todo listo para que la tarde de este 24 de marzo se engalane la Arena Ciudad de México con 12 combates espectaculares en la UFC México 2025. No serán 13 peleas como hasta ayer se tenía pensado, pues Joe Pyfer, rival del mexico-americano Kelvin Gastelum tuvo que salir de la pelea de último minuto por enfermedad.

Joe Pyfer, quien hace unos días había prometido convertirse en la primera persona en noquear a Gastelum, informó que amaneció muy enfermo. "Solo quiero decir que mi corazón está roto por no poder pelear el día de hoy, espero poder reagendar este combate en unas semanas".

El combate de Pyfer ante Gastelum no se llevará a cabo | CAPTURA

"Viajar fuera de Estados Unidos es algo normal. Nunca más, mis disculpas, chicos", posteó en sus redes sociales Pyfer, a pesar de que este viernes en entrevista con Megan Olivi de ESPN, el estadounidense comentaba que se encontraba muy saludable.

"Creo que estoy más saludable que nunca desde que comencé a pelear", fueron sus palabras que contrastan con la noticia de este sábado.

Así fue el mensaje de Pyfer | CAPTURA

Cabe recordar que, Pyfer llegó a México desde hace más de un mes y no se hospedó en el hotel de concentración de la UFC, por lo que no recibía las comidas de los nutriólogos del Performance Institute en Ciudad de México. Hasta el momento la UFC no ha reagendado el combate.

