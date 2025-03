‘Lazy Boy’ previo a UFC Fight Night México: "Soy garantía de espectáculo"

‘Lazy Boy’ promete espectáculo para sus compatriotas.Este sábado se llevará a cabo UFC Fight Night: Moreno vs Erceg, donde la joven sensación mexicana Luis Ronaldo Rodríguez, asegura que “prenderá a la bandera” con su actuación en la Arena Ciudad de México.

Aunque le hubiera gustado ocupar un lugar más alto en la cartelera, Rodríguez se muestra satisfecho por formar parte del main card a solo un año de su debut en la compañía.

“A mí me hubiera encantado poder ser el co-main event, pero pues es lo que hay y pues no me rajo por nada, es lo que me toca y lo que quiero es acercarme cada vez más al título”, expresó.

Además, Lazy Boy está convencido de que su estilo de pelea encenderá a la afición mexicana, tal como lo ha hecho desde sus inicios.

“Yo soy garantía de espectáculo, voy a ir a arrancarle la cabeza a este wey y eso es garantía, en las 19 peleas que tengo ya lo he demostrado. Desde cuando peleaba yo en ferias se prendía la bandera, y ahora se va a prender bien macizo en la Arena Ciudad de México”, afirmó con seguridad.

