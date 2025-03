Brandon Moreno sobre el caso de Caín Velásquez: "Yo creo que hubiera respondido haciendo lo mismo"

Hace apenas unos días, la noticia de que el peleador mexicano-estadounidense Caín Velásquez fue sentenciado a cinco años de prisión sacudió al mundo de las artes marciales mixtas. El excampeón de la UFC trató de hacer justicia por sus propias manos luego de que el presunto abusador sexual de su hijo quedara en libertad.

Brandon Moreno, el primer peleador nacido en México en ganar un título en la UFC, expresó su tristeza con la sentencia impuesta a Velásquez. Moreno encabeza la cartelera que la UFC presentará este sábado en la Arena Ciudad de México y aprovechó la conferencia de prensa previa para compartir su tristeza por esta situación, pues él habría actuado de la misma manera.

“Tristemente, te das cuenta que la legalidad no tiene nada que ver con la justicia. Es muy triste y me apena mucho por Caín, porque yo creo que hubiera respondido haciendo lo mismo si estuviera en su situación y me hubiera encantado que las leyes estuvieran un poquito más de mi lado. Lastimosamente, vimos el veredicto final de las leyes en Estados Unidos con Caín, y es triste”, señaló el tijuanense en respuesta a RÉCORD.

Aún así, Moreno reconoció que el legado de Velásquez en las artes marciales mixtas permanece intacto: “Yo iría a tratar de arrancar la cabeza a la persona que haya hecho una atrocidad como esa. Yo no creo que tenga nada que ver con el legado de Caín Velásquez”, concluyó.

