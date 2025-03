Brandon Moreno: “Soy el referente de las artes marciales mixtas en México”

Luego de coronarse como el primer campeón mexicano de la UFC nacido en México, Brandon Moreno asegura que hoy, es el máximo referente de las MMA en México, razón por la que va a ser la pelea estelar en nuestro país por segundo año consecutivo.

"No me gusta decirlo así, suena poquito egocéntrico, pero creo que sin exagerar, no echarme de más ni de menos, creo que ahorita sí soy el referente del MMA mexicano", mencionó

Asimismo, Moreno se comprometió a apoyar a las nuevas generaciones de peleadores mexicanos, para que la estafeta sea entregada pues reconoce que no le quedan tantos años dentro del octágono.

"Yo ahorita me siento en mi prime, me siento increíble, pero tampoco puedo decir que me quedan tantos años en el deporte, poco a poquito iremos apoyando a estás nuevas generaciones para que alguien levanté la mano y diga: 'y, yo voy a ser el siguiente', pues está increíble y esperemos salga alguien pronto", mencionó el rankeado número 2 del peso mosca.

Brandon Moreno termina con la rivalidad contra Henry Cejudo

Por último, Brandon descartó una pelea contra Henry Cejudo, dejando atrás una rivalidad que jamás pudo llegar al octágono.

"Está complicado, hace unos años se barajeó la posibilidad, incluso yo lo reté en redes sociales porque después de perder contra Sterling el tipo (Cejudo) dio entrevistas dando referencia al retiro y le dije: 'Ey, dame chance, pelea conmigo' pero bueno, no se dio, siguió peleando en 135 libras, por ahí pierde con Merab (Dvalishvili) y me reta pero yo venía de perder el campeonato, pero tenía que enfocarme en las 125 libras, quiero ser campeón en las 125, creo que él está en otra faceta de su vida, yo estoy en otra faceta de mi vida, ya lo veo muy lejano, aunque nunca sabes que va a pasar en un futuro", finalizó Moreno quien ya se encuentra en la CDMX para su pelea ante Steve Erceg.

