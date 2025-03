Raúl Rosas Jr no se guarda nada: "Quiero ser el campeón más joven de la UFC"

Raúl Rosas Jr. busca ser uno de los campeones más jovenes en la historia de la UFC. El peleador mexicano se visualiza con el título de la empresa más importante de artes marciales mixtas en al menos dos años más.

MARIO GUZMÁN

"Es mi sueño y siempre lo he dicho que quiero ser el campeón más joven de la UFC, ese siempre va a ser la meta. Entonces esa es la última meta, pero vamos paso a paso y todavía me falta tiempo para poder cumplir ese sueño", señaló el joven peleador de 20 años.

Este sábado, el 'Niño Problema' hará su presentación como peleador de UFC en la Arena Ciudad de México, luego de que el año pasado su pelea se cayera de último momento.

MARIO GUZMÁN

Rosas se medirá ante Vince Morales en una de las peleas de la cartelera principal de UFC Fight Night: Moreno Erceg, y una victoria podría acercarlo al sueño.

"Primeramente espero que todo salga bien este sábado, yo creo que eso me pone en una posición para pelear con un top 15. Después de que le gané a mi oponente este sábado, que me aviente una más contra alguien fuera del top 15, que por lo menos este año esté en el top 15, yo creo que eso ya me pone en buena posición a tan solo 20 años de edad, y yo creo que a los 22 ya estaré peleando por campeonato", aseguró Raúl.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TV Azteca transmitirá la ida del América vs Cruz Azul de Concachampions Cup