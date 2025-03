Pese a que los resultados no han acompañado a nuestros compatriotas en los diferentes eventos planeados por la UFC para el público tricolor, Brandon Moreno reconoce que la compañía más famosa de MMA seguirá insistiendo en el mercado mexicano.

"UFC va a poner mucho esfuerzo en crecer el mercado mexicano, vamos a ver más Noches UFC, este año quizá haya 2 eventos en México, el del 29 de marzo y se está planeando todo para que sea septiembre en Guadalajara, yo voy a apoyar con todo al mercado mexicano para que siga creciendo", reveló para RÉCORD

Regresa la UFC | X @UFC

Lamentablemente, Brandon tuvo que reconocer que los artemarcialistas mexicanos han quedado a deber en dichos eventos

"Noche UFC, el año pasado, los resultados no se dieron, esa es la verdad y teníamos el foco increíble porque el evento estuvo espectacular, yo no pelee, pero me tocó ver todo el asunto del pesaje, la noche en la esfera, la producción, fue una locura, simplemente la noche fue un poquito agridulce porque los resultados no fueron los esperados, solamente ganó Lazy (Ronaldo Rodríguez), Diego Lopes, pero pues nada, solo queda seguir creyendo en nosotros mismos y seguir para adelante", mencionó

Los mexicanos quedaron a deber | X @UFC

Brandon Moreno reconoce que no es fácil para el peleador venir a combatir en la CDMX

UFC Fight Night México está cada vez más cerca, sin embargo, parece que la cartelera quedó a deber un poco, pues los seguidores en redes sociales han manifestado su inconformidad por no ver nombres como Yair Rodríguez y Alexa Grasso en la capital; sin embargo, Brandon Moreno reveló por qué no es tan fácil para el peleador venir a México como el público cree, por el reto físico y económico que representa, pues son ellos los que tienen que correr con sus gastos de avión, hospedaje y entrenamiento.

"Lo cierto es también que para muchos peleadores que no están en el top (ranking) económicamente, la gente quizá no lo mira, pero no solo es venir a CDMX, sino que también tienes que rentar un lugar donde quedarte, un lugar de entrenamiento, aunque eso ahora será más sencillo porque está el Performance Institute, entonces ya no será un lío, luego también el comprar vuelos para ti y tu equipo de trabajo (entrenadores y compañeros) entonces es un esfuerzo grande", mencionó el excampeón quien busca llevarse la victoria el próximo 29 de marzo en la Arena CDMX

En complicado pelear en México | X @UFC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Brandon Moreno: “Soy el referente de las artes marciales mixtas en México”