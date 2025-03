¿Dónde y cuándo ver UFC Fight Night: Moreno vs Ecerg?

La empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo regresa a México este sábado con UFC Noche Fight: Moreno vs. Erceg. La Arena CDMX será una vez más el escenario de esta histórica velada, la segunda de UFC con lleno garantizado en tierras aztecas, pues más de 20 mil aficionados ya están listos para hacer vibrar el recinto en una noche inolvidable.

La pelea estelar marcará el regreso de Brandon Moreno, excampeón y actual No. 2 del ranking mosca, quien se enfrentará al peligroso Steve Erceg, No. 8 del ranking y ex retador al título. Un duelo crucial en el Top 10 de la división que podría definir el futuro contendiente al cinturón.

¿Cuándo es UFC Fight Night: Moreno vs Erceg?

UFC México, oficialmente conocido como UFC Fight Night: Moreno vs Erceg, se realizará en la Arena Ciudad de México el sábado 29 de marzo en la Ciudad de México.

¿Dónde ver la transmisión de UFC Fight Night: Moreno vs Erceg?

Si no alcanzaste boletos para ir a la Arena CDMX, no te preocupes, pues hay otras alternativas para ver UFC Fight Night: Moreno vs Erceg. La transmisión en México podrá seguirse a través de Fox Sports.

Horarios de UFC Fight Night: Moreno vs Erceg

1:00 PM Se abren las puertas de la Arena CDMX

2:00 PM Comienzo de la Cartelera Preliminar

5:00 PM Comienzo del Main Card

7:00 PM Ring Walk de Brandon Moreno y Steve Erceg

8:00 PM Fin de UFC México

Cartelera Completa UFC Fight Night: Moreno vs Erceg

Cartelera preliminar

Marquel Mederos vs. Austin Hubbard / Ligero

Jamall Emmers vs. Gabriel Miranda / Pluma

Rafa García vs. Vinc Pichel / Ligero

Loopy Godinez vs. Julia Polastri / Paja

Christian Rodríguez vs. Melquizael Costa / Pluma

José Medina vs. Ateba Gautier / Medio

Edgar Chairez vs. CJ Vergara / Mosca

Cartelera principal

Ronaldo Rodríguez vs. Kevin Borjas / Mosca

David Martínez vs. Saimon Oliveira / Gallo

Raúl Rosas vs. Vince Morales / Gallo

Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer / Medio

Manuel Torres vs. Drew Dober / Ligero

Brandon Moreno vs. Steve Erceg / Mosca

