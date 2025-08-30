CDMX despliega 15 mil policías para garantizar un regreso a clases seguro

Con motivo del regreso a clases, el Gobierno capitalino puso en marcha el Operativo Regreso a Clases Seguro 2025, que contempla la participación de 15 mil policías en las inmediaciones de planteles educativos y vías primarias de la Ciudad de México.

El objetivo es ofrecer un entorno seguro a los casi 1.9 millones de estudiantes que retomarán actividades en nivel básico y medio superior a partir del próximo lunes.

Medidas de seguridad implementadas

Las autoridades detallaron que se reforzará la vigilancia con distintas acciones:

Senderos Seguros en zonas de alto flujo estudiantil.

Operativos viales para agilizar el tránsito y prevenir estacionamientos indebidos.

Supervisión en transporte público para inhibir delitos en trayectos escolares.

Monitoreo permanente a través de los centros de comando C2 y C5.

Participación del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para atender emergencias.

Reducción de incidentes escolares

El despliegue se complementa con el programa Auxilio Escolar, que desde febrero opera en la capital y ha permitido disminuir de forma considerable las riñas y conflictos en planteles.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los reportes pasaron de 230 casos en marzo a 94 en junio, lo que representa una reducción cercana al 60 % en incidentes.

Un regreso con tranquilidad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la coordinación entre autoridades locales y escolares busca garantizar que el regreso a clases se lleve a cabo en un entorno de seguridad y paz para la comunidad estudiantil.

