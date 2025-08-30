CURP Biométrica: Ya van 27 millones de personas que se registran

En el marco de la conmemoración del 45 aniversario del Registro Nacional de Población (Renapo), la Secretaría de Gobernación dio a conocer que más de 27 millones de personas ya realizaron el trámite de la CURP biométrica en los módulos piloto instalados en distintas regiones del país.

De acuerdo con la dependencia, el registro se lleva a cabo de forma voluntaria y los resultados serán enviados por correo electrónico a partir de mediados de octubre. La CURP biométrica incorporará datos adicionales que permitirán reforzar la seguridad en la identidad, evitar duplicidades, prevenir fraudes y garantizar que todas las personas sean reconocidas por el Estado mexicano.

CURP biométrica y CURP tradicional: diferencias clave

La CURP tradicional, que consta de 18 caracteres, se mantiene como un documento de identidad, mientras que la CURP biométrica será un documento de identificación que integrará elementos de validación más seguros. Su implementación será gradual y no será obligatoria.

Importancia del derecho a la identidad

Durante el acto, la Segob destacó que la identidad es el primer paso para garantizar el acceso a otros derechos. La CURP se considera un elemento central en trámites como la inscripción escolar, la atención médica, la solicitud de empleo, la apertura de cuentas bancarias, contratos o la incorporación a programas sociales.

Reconocimiento al personal del Renapo

En el evento, realizado en el salón Revolución del complejo de Bucareli, también se reconoció a trabajadores del Renapo con más de 40 años de servicio, resaltando la labor de esta institución que desde 1980 ha tenido como misión organizar y proteger la información poblacional en México.

