VIDEO: Ejecutan a líder proeuropeo en Ucrania; buscan al sospechoso vestido de repartidor

En un hecho que sacudió a Ucrania, el expresidente del Parlamento, Andrii Parubii, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, al oeste del país. De acuerdo con la Fiscalía General, un sujeto no identificado disparó varias veces contra el político, matándolo en el acto.

“Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andrii Parubii en el acto”, confirmó la fiscalía, sin dar detalles del móvil ni del arma utilizada.

El ataque fue captado en video, según medios locales, y el agresor —que presuntamente vestía como repartidor y se desplazaba en una bicicleta eléctrica— logró huir del lugar. Las autoridades desplegaron un operativo especial para localizarlo.

¿Quién era Andrii Parubii?

Parubii, de 54 años, fue una figura clave en las protestas proeuropeas de 2014 conocidas como Maidán, donde lideró grupos de autodefensa ciudadana que enfrentaron la represión del gobierno prorruso de entonces. También participó en la Revolución Naranja de 2004 y ocupó puestos relevantes en el Consejo de Seguridad Nacional.

El crimen fue lamentado por figuras clave del gobierno ucraniano. El presidente Volodymir Zelensky calificó el hecho como un “horrible asesinato” y prometió usar “todas las fuerzas y medios necesarios” para esclarecerlo.

Lamentan muerte de Andrii Parubii

Desde distintos niveles del gobierno se rindieron homenajes a Parubii. Yulia Sviridenko, primera ministra, lo llamó “un patriota” que “hizo una gran contribución a la formación del Estado”. Por su parte, el actual presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk, destacó que “dedicó su vida a la lucha por la independencia de Ucrania desde temprana edad”.

La diputada Irina Gerashchenko fue contundente al exigir justicia: “Exigimos que se encuentre al asesino”.

El crimen ocurre en un contexto de elevada tensión interna, mientras Ucrania sigue enfrentando una guerra con Rusia y divisiones políticas internas. La figura de Parubii, aunque ya alejada de cargos públicos, seguía siendo símbolo de la Ucrania que buscó distanciarse del Kremlin y abrazar una identidad proeuropea.

