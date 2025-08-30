Cristian Castro revela que casi muere con Juan Gabriel en una loca aventura

A casi una década de la muerte de Juan Gabriel, Cristian Castro soltó una bomba que dejó fríos a fans y reporteros: una vez casi pierde la vida junto al Divo de Juárez. Y no fue en el escenario, ni por exceso de emociones, sino por una aventura en carretera que salió bastante mal.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, el hijo de Verónica Castro recordó una anécdota en el rancho de Juanga en Santa Fe, Nuevo México, donde un paseo en auto se convirtió en escena de película... de las de terror.

“Me dijo: ‘¿Te gustaría ver Taos?’ Y yo le dije: ‘¿Dónde está Taos, Juan Gabriel?’. Me dice: ‘Acá cerquita es una montaña divina, te va a encantar’. Le digo: ‘Vamos, vamos’. Entonces ya empezó a manejar hacia Taos y como que empezaba a nevar cuando empezamos a subir”, relató el cantante.

Se lo advirtió… pero no le hizo caso

El intérprete de Lloran las rosas intentó jugarla de copiloto responsable, pero el Divo de Juárez ya iba en piloto automático (literalmente).

“Y yo le dije, ‘Juan, lo único que te, o sea…, te doy un consejo. Trata de no pisar el freno muy fuerte porque nos podemos seguir; porque ahora está la nieve muy fresca’. Entonces me dijo: ‘Ay’. Que yo no sabía nada, ¿no?”, recordó.

Dicho y hecho: Juan Gabriel pisó el freno, el coche patinó, y... “Vino la curvita, pisó el freno, nos seguimos, nos seguimos de largo y nos estrellamos. Nos estrellamos contra un muro de contención que daba a un precipicio”.

“Nos salvó el muro”

La historia pudo haber terminado en tragedia, pero el destino (y una buena estructura de concreto) los salvó.

“Nos salvó el muro”, dijo Cristian. “Se bajó el maestro (Eduardo) Magallanes; asustadísimo, el maestro. Se bajaron los de la compañía también, yo venía adelante con él y la verdad que nos metimos un gran susto, pero él estaba contentísimo”, indicó.

“Nuevamente era como que él realmente disfrutaba todo, quizá hubiese disfrutado hasta esa muerte, ¿no? Y quizá yo también lo hubiese dicho: ‘Wow, me voy con Juan Gabriel’”, expuso.

Una escena que parece sacada de una película, pero que Cristian vivió de verdad y no olvida. Porque así era Juan Gabriel: incluso un accidente podía parecerle un momento mágico.

