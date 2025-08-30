¿Cuántos socavones hay en la Ciudad de México? Te lo contamos todo

¡No es un bache! Hasta el corte del 28 de agosto, la Ciudad de México ha registrado 164 socavones en lo que va del año, y aunque ya se atendió el 75% de ellos, el más mediático —el de Calzada Ignacio Zaragoza— sigue generando molestia. Pero tranquilo, que ya dijeron que lo arreglan este domingo.

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Mario Esparza Hernández, fue quien dio el reporte completo: 43 de esos hundimientos se dieron en la red primaria (que le toca al gobierno central) y 121 en la red secundaria, que es responsabilidad de las alcaldías.

“Por parte de la Segiagua se están atendiendo todos los socavones, ya sea en red primaria o secundaria, considerando que los de las redes secundarias pertenecen a las alcaldías, pero por instrucciones de la Jefa de Gobierno estamos apoyando a las alcaldías”, aclaró.

En lo que van del año se han reportado 164 socavones / Redes Sociales|

Ya casi terminan con el de Zaragoza

Sobre el megahoyo que se tragó un carril en Zaragoza, Esparza aseguró que estará listo este domingo 31 de agosto, y que ya están en la etapa final.

“Ya se terminó de construir la caja de concreto, para que quede lista la obra el próximo domingo, como fue el compromiso hecho por la Jefa de Gobierno”, detalló.

El socavón de Zaragoza dicen estará reparado este domingo / Redes Sociales|

“Un socavón no es un bache”: Clara Brugada

Para que no anden pidiendo que lo tapen con chapopote, la jefa de gobierno Clara Brugada también explicó por qué estos hoyos no son tan fáciles de arreglar.

“Un socavón no es un bache, no es un hoyo que hay que rellenar y ya. Se tiene que abrir, se tiene que investigar por qué es el socavón y se tiene que atender la causa, que generalmente son ríos, agua de drenaje”, dijo.

Así que si ves uno más en la ciudad, ya sabes que probablemente debajo haya más historia (y humedad) de la que crees.

Los grandes hoyos tienen su grado de dificultad para repararse / Redes Sociales|

