Transportistas cancelan mega marcha para el 1 de septiembre: Te decimos por qué

Ya no habrá bloqueos el primer lunes de septiembre… por ahora. La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que se suspende la megamarcha prevista para el 1 de septiembre en la Ciudad de México, luego de abrirse una mesa de diálogo con las autoridades capitalinas.

El movimiento, que contemplaba la participación de más de 7,500 transportistas, planeaba bloquear vialidades estratégicas en la capital para exigir mejoras en las tarifas y apoyos al combustible.

“Nos buscó el secretario de Gobierno”

A través de un comunicado, los voceros de la FAT detallaron que fue el propio titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto Romero, quien los contactó para escuchar sus demandas y prometer un acercamiento directo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) dieron a conocer que se pospone la megamovilización de más de 7,500 transportistas de la capital que bloquearían las principales vialidades de la Ciudad de México, situación derivada de la apertura al diálogo con el titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, así como en próximos días con las dependencias de Movilidad y Finanzas del Gobierno de Ciudad de México”, indicaron.

Una tregua… pero no definitiva

De acuerdo con los representantes Saúl Medina, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Aniceto Guzmán, el aplazamiento responde también a un llamado de empatía hacia la ciudadanía, especialmente porque la fecha coincidía con el regreso a clases.

“Se les hizo saber que tienen toda la libertad de expresarse por medio de bloqueos antes del cierre del mes de septiembre del presente año”, expusieron.

También dejaron claro que no hay una negativa definitiva sobre sus peticiones: “Los transportistas aceptaron que no existe una negativa definitiva de platicar sobre el aumento de tarifa del transporte público o de recibir los bonos al combustible”.

¿Habrá marcha después?

Por ahora, los bloqueos no van. Pero si no hay avances reales en las negociaciones con las Secretarías de Gobierno, Movilidad y Finanzas, los transportistas podrían volver a tomar las calles antes de que termine el mes.

“La FAT quiere construir y mantener el diálogo, así como ser empáticos con la Jefatura de Gobierno de la CDMX, sobre todo con la ciudadanía, para no perjudicar a la sociedad en el regreso a clases este 1 de septiembre ya que ellos siendo padres de familia y hermanos”, finalizaron.

