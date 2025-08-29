¿Hay Doble Contingencia Ambiental? Revisa el Hoy No Circula Sabatino del 30 de agosto de 2025

El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México
Jorge Reyes Padrón
| 2025-08-29
El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México
| 29 Ago, 2025

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este sábado 30 de agosto de 2025 o te podrías llevar una infracción o ir al corralón. 

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este sábado 30 de agosto la contingencia ambiental no está contemplada, pero aún así NO podrán circular todos los vehículos con holograma 1 y 2 y con placas impar (1, 3, 5, 7 y 9) así como vehículos foráneos y permisos.

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

Y el horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Este sábado los autos con holograma 1 y 2, y placas impar no pueden circular / Redes Sociales
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Revisa a diario el programa Hoy No Circula para evitar multas / FREEPIK|
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán Cuautitlán
  • Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

