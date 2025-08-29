¿Hay Doble Contingencia Ambiental? Revisa el Hoy No Circula Sabatino del 30 de agosto de 2025

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este sábado 30 de agosto de 2025 o te podrías llevar una infracción o ir al corralón.

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este sábado 30 de agosto la contingencia ambiental no está contemplada, pero aún así NO podrán circular todos los vehículos con holograma 1 y 2 y con placas impar (1, 3, 5, 7 y 9) así como vehículos foráneos y permisos.

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

Y el horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Este sábado los autos con holograma 1 y 2, y placas impar no pueden circular / Redes Sociales|

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Revisa a diario el programa Hoy No Circula para evitar multas / FREEPIK||

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Cuautitlán

Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TAXISTAS DE CDMX CONTEMPLAN BOICOT CONTRA EL MUNDIAL 2026