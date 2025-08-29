Gerardo Fernández Noroña se despide del Senado… entre lujos y escándalos

Gerardo Fernández Noroña le dijo adiós a su etapa como presidente de la Mesa Directiva del Senado, en una sesión donde se eligió a Laura Itzel Castillo como su sucesora a partir del 1 de septiembre. Aunque agradeció a todos los grupos parlamentarios, su despedida estuvo lejos de ser tranquila: se va en medio de señalamientos por lujos, agresiones físicas, viajes polémicos y frases que han incendiado más de una vez el debate público.

Un historial que incomoda

Noroña, sociólogo por la UAM y figura clave en la izquierda mexicana desde los tiempos del PRD, ha tenido una carrera marcada por la confrontación. Fue vocero del partido en los años del “fraude electoral” del 2006, encabezó protestas frente al presidente Ernesto Zedillo en los 90 y se ha enfrentado con periodistas, actores y hasta senadores de otros partidos.

En 2023 pidió licencia para buscar la candidatura presidencial por Morena y en 2024 regresó al Senado como plurinominal. Un año después, su paso por la Cámara Alta ya tenía en su expediente desde un preinfarto mediático hasta choques en tribuna.

Los encuentros con Lilly Téllez eran muy recurrentes en las sesiones / Redes Sociales|

¿Austeridad? No por su casa en Tepoztlán

En marzo de 2025 fue criticado por viajar en avión de primera clase con dinero público. “Turismo político”, lo llamaron. Poco después se destapó la compra de una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. “La compré a crédito y con ingresos propios, también los que me da mi canal”, dijo.

A eso se sumó un vehículo Volvo. Noroña aseguró que era un préstamo, pero los cuestionamientos no pararon. El discurso de austeridad de Morena comenzaba a desfigurarse con cada titular.

La austeridad es algo que no muestra Noroña con sus bienes / Redes Sociales|

Frases, peleas y disculpas

Noroña se ha enfrentado a media clase política. En redes sociales ha sido acusado de misoginia, clasismo y acoso digital. En 2019, desde China, pidió fotos sin ropa a una usuaria por “el calor”. En 2021, el TEPJF lo obligó a disculparse con la diputada Adriana Dávila por violencia política de género.

En septiembre de 2024, tuvo un altercado con el abogado Carlos Velázquez en la sala VIP del AICM. Hubo empujones, denuncias y, meses después, una disculpa pública en el Senado como parte de un mecanismo de justicia alternativa.

El pleito arriba de la tribuna cerró su paso por la presidencia del Senado / Redes Sociales|

Golpes con Alito y tensión con Sheinbaum

El episodio más reciente ocurrió el 27 de agosto de 2025. En plena Comisión Permanente, Noroña se trenzó a empujones con Alejandro “Alito” Moreno. Un camarógrafo salió lastimado. Noroña anunció que presentará denuncias y pedirá sanciones.

Claudia Sheinbaum trató de poner orden desde arriba: “Hay mucha unidad en el movimiento”, dijo, en respuesta a los rumores de división interna con Noroña como foco.

