Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será?

Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta de México, rendirá su Primer Informe de Gobierno el próximo lunes 1 de septiembre desde Palacio Nacional.

El evento marca casi un año de su llegada al Poder Ejecutivo y también coincidirá con la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elegidos mediante voto popular.

A diferencia del informe por sus primeros 100 días de gobierno, que se realizó con evento público, esta vez no asistirá al Congreso. Será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien entregará el documento ante el Poder Legislativo.

"No es necesario (acudir al recinto). Por supuesto, lo que sí es constitucional es el llevar el informe al Congreso, lo llevará la secretaria de Gobernación", señaló Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo del 28 de julio.

El Primer Informe de Gobierno será el 1 de septiembre como lo marca la ley / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

Mensaje desde Palacio Nacional

Sheinbaum anunció que el mensaje a la nación será en punto de las 11:00 horas y será transmitido por los canales oficiales del Gobierno de México, así como por redes sociales y medios de televisión abierta.

"El primero de septiembre vamos a hacer un informe aquí, es un lunes, aquí en Palacio, el informe de los primeros 11 meses de gobierno y una visión hacia adelante", afirmó la mandataria.

La presidenta también detalló que el horario obedece a que más tarde ese mismo día se celebrará una sesión solemne para la toma de protesta en la SCJN. "Entiendo que va a ser en la tarde la toma de protesta de la nueva Corte, y en la mañana haríamos el informe. Entonces, depende si nos invitan, ¿verdad?, a la toma de protesta".

Lo reportado por la Presidenta serán los primeros 11 meses de mandato / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

¿Por qué se presenta el informe cada 1 de septiembre?

La fecha tiene un sustento constitucional. El artículo 69 de la Constitución de 1917 establece que el Presidente debe entregar su informe el mismo día en que arranca el primer periodo de sesiones del Congreso, es decir, el 1 de septiembre.

Esta práctica se ha mantenido desde que Venustiano Carranza inauguró la tradición en 1917, aunque hubo una excepción: Carlos Salinas de Gortari entregó sus informes el 1 de noviembre debido a una reforma de 1986.

Además, desde 2008 no es obligatorio que el Presidente acuda personalmente al Congreso. Basta con entregar el informe por escrito, según las reformas a los artículos 69 y 93 de la Carta Magna.

El mensaje a la nación comenzará a las 11 de la mañana / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

