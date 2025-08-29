¿AMLO estará en el Primero Informe de Sheinbaum? Esto respondió la Presidenta

Claudia Sheinbaum ya prepara su Primer Informe como Presidenta de México y una de las preguntas obligadas era si Andrés Manuel López Obrador estaría presente. La respuesta fue clara: "¡No!".

Durante la mañanera de este viernes, la Jefa del Ejecutivo aseguró que no invitó al expresidente porque respeta la decisión que él tomó de alejarse por completo de la vida pública. Aunque dejó ver que le gustaría tenerlo cerca, reconoció que AMLO está enfocado en otra etapa: la de escribir.

“No, él está muy bien. Me gustaría mucho invitarlo, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vía pública. Yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador”, declaró ante los medios.

AMLO no fue invitado al Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

AMLO, en modo escritor

La mandataria recordó que López Obrador está en su rancho de Palenque, Chiapas, dedicado a escribir libros. Según dijo, el expresidente ya pasó su etapa de acción y ahora está en la del pensamiento.

“Como dije, antes él decía que luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción, y él decía el de ahorita es momento de la acción, y ahora pues a él le toca la parte del pensamiento. Entonces está escribiendo libros”, explicó.

El Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre, y aunque se esperaba una posible aparición simbólica de su antecesor, la mandataria confirmó que no será el caso. “Pues no, porque respeto la decisión que él tomó de retirarse de la vida pública”, reiteró.

El Primer Informe de Gobierno será este lunes 1 de septiembre / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

AMLO la sigue respaldando

Cabe recordar que el pasado 1 de junio, López Obrador reapareció públicamente para votar en la elección del Poder Judicial. Ahí fue cuestionado por los reporteros sobre la presidenta, a lo que respondió con una frase contundente:

“Se tiene a la mejor presidenta del mundo”. Aunque ya no estará en los reflectores ni en eventos políticos, el respaldo entre ambos sigue intacto. Claudia gobierna y AMLO escribe.

El respaldo de ambos continúa, pero cada quien desde su trinchera / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo|

