Despiden a hombre por imitar a Michael Jackson en el trabajo

Lucasz Zawadzski, un trabajador de almacén en Manchester, fue despedido por hacer sonidos al estilo de Michael Jackson frente a un compañero… pero un tribunal determinó que su despido fue injusto y ahora deberá recibir una compensación superior a 10 mil libras esterlinas.

¿Despedido por un “hee-hee”?

Todo comenzó cuando un compañero de trabajo, identificado como SM, lo acusó de hacer ruidos tipo “hee-hee” —como los que hacía el Rey del Pop— además de supuestos sonidos similares a “monos”.

Zawadzski aceptó haber hecho ruidos “embarrassing and juvenile” (vergonzosos e infantiles), como gruñidos y gemidos con otro colega, pero negó cualquier intención racista o de bullying. En sus palabras, “no tenía ningún deseo de acosar o herir a alguien”.

El empleado de un almacén desconocía la política de cero tolerancia a sus ruidos / FB: @michaeljackson|

Durante la audiencia, también se dijo que uno de sus compañeros le había comentado que su risa era muy aguda, algo que él nunca pensó que fuera ofensivo ni discriminatorio.

El tribunal le da la razón

El juez laboral Carol Porter concluyó que no existía evidencia suficiente de que Zawadzski hubiera acosado o causado angustia real a su compañero SM. Además, subrayó que no se le había advertido previamente que ese tipo de conducta no era aceptable.

“En esencia, la conducta del reclamante fue inapropiada e infantil en el lugar de trabajo”, escribió Porter en su dictamen. “No hubo evidencia satisfactoria… de que esa conducta hubiera sido ofensiva para SM, o que le causara angustia”.

Los ruidos que hacía el trabajador molestó a un compañero, quien lo acusó / FB: @michaeljackson|

“El reclamante dio evidencia clara, que no fue refutada, de que había trabajado con SM durante mucho tiempo y que SM nunca le dijo que encontraba ofensivo su comportamiento”, expuso.

El tribunal también consideró que Zawadzski no conocía la política de tolerancia cero de la empresa, por lo que su despido fue considerado injustificado.

De los gritos al billete

Al final, la justicia determinó que Lucasz fue víctima de un despido mal manejado, y por eso la empresa deberá pagarle más de 10 mil libras (alrededor de 220 mil pesos mexicanos) por daños y perjuicios.

Y aunque él aceptó que sus ruidos pudieron parecer “orgásmicos” y fuera de lugar, la conclusión fue clara: ser fan de Michael Jackson no es razón para quedarse sin trabajo... al menos no sin una advertencia previa.

Al final, al trabajador demandó por despido injustificado y ganó / FB: @michaeljackson|

