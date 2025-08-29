Pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza: Secretaría Anticorrupción revela gasto multimillonario

Raquel Buenrostro expone que 14 mil extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional. En Pemex, más de 500 pensionados superan incluso el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pensiones de Luz y Fuerza del Centro: hasta 140 veces el promedio nacional

Durante la conferencia matutina, la secretaria de la Función Pública y titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que actualmente 14 mil extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) mantienen pensiones que representan un gasto anual de 28 mil millones de pesos.

La funcionaria detalló que, mientras el promedio nacional de pensiones es de 7 mil pesos mensuales, en el caso de LyFC hay jubilados que reciben hasta 140 veces más, una diferencia que consideró desproporcionada.

LyFCL | @PLibertarioMx|

Pemex: 544 jubilados ganan más que la presidenta Sheinbaum

Buenrostro también reveló que en Petróleos Mexicanos (Pemex) existen 544 pensionados cuyos ingresos superan los de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este concepto representa un gasto adicional de mil 827 millones de pesos anuales, lo que se suma a las presiones financieras de la empresa productiva del Estado.

Pemex | @PLibertarioMx|

Gobierno instala mesas de revisión legal

Ante este panorama, la secretaria anunció la instalación de mesas de trabajo con el fin de revisar la legalidad de las pensiones y detectar posibles irregularidades.

En dichas mesas participan la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), el IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUJER EN TOLUCA CELEBRA SU DIVORCIO CON BANDA Y VIDEO SU VUELVE VIRAL