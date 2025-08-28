¿Quién fue Lourdes Ambriz? La soprano mexicana que marcó la ópera nacional

La soprano Lourdes Ambriz, una de las voces más reconocidas de la ópera mexicana, falleció este jueves en la Ciudad de México a los 64 años de edad, informaron amigos cercanos e instituciones culturales.

Una vida dedicada a la música

Nacida el 20 de julio de 1961, Lourdes Ambriz fue admirada y muy querida en el ámbito cultural y musical. Su carrera inició en 1980 cuando participó con la Orquesta Sinfónica Nacional en una versión de concierto de Don Carlo, de Giuseppe Verdi.

A partir de ese momento, su trayectoria se prolongó por más de cuatro décadas, representando al canto de México en escenarios de Europa y Estados Unidos.

Versatilidad y técnica vocal

Gracias a su amplio registro y dominio vocal, Ambriz incursionó en diversos géneros musicales, desde el lied hasta la música barroca y contemporánea. Además, fue reconocida como una de las intérpretes más destacadas de ópera en México, primero como soprano coloratura y posteriormente como soprano lírico y lírico ligero.

En 1980 y 1981 ganó el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, consolidando el inicio de una carrera marcada por estrenos y aportaciones al repertorio nacional.

Estrenos y aportes a la ópera mexicana

Lourdes Ambriz fue intérprete de múltiples estrenos en México, entre ellos:

Los visitantes, de Carlos Chávez.

Aura, de Mario Lavista.

El coyote y el conejo y Paso del norte, de Víctor Rasgado.

Dunaxii, de Roberto Morales.

Malinalli, de Manuel Henríquez Romero.

The seventh seed, de Hilda Paredes.

Su capacidad interpretativa y compromiso con la música contemporánea la convirtieron en un referente obligado de la lírica nacional.

Trabajo institucional

Además de su trayectoria artística, Ambriz asumió responsabilidades en la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes.

En septiembre de 2014 fue nombrada subdirectora artística .

De octubre de 2015 a diciembre de 2017 fungió como directora de la agrupación.

Figura esencial de la ópera en México, Lourdes Ambriz deja un legado invaluable en la lírica nacional. Su voz seguirá viva en las memorias de quienes la escucharon y en los estrenos que marcaron un antes y un después en la escena cultural del país.

Reconocimientos y labor institucional

Por su contribución a la cultura mexicana, Lourdes Ambriz recibió la Medalla Mozart en 2006 y la Medalla Bellas Artes en Música en 2023.

También ocupó cargos relevantes dentro de la Compañía Nacional de Ópera del INBA, primero como subdirectora y después como directora artística, de 2014 a 2017.

Fuera del ámbito operístico, Ambriz alcanzó un lugar especial en la cultura popular al ser la voz cantada de Bella en la versión en español de la película La Bella y la Bestia de Disney (1991), interpretación que marcó a toda una generación.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) expresó:

Compañeros y colegas también compartieron su dolor. El director Ludwig Carrasco escribió:

“Qué triste noticia la partida de la soprano Lourdes Ambriz. Generosa, amable, gran músico y persona. Fue una referencia de lo que debe ser un artista profesional...”

Lourdes Ambriz no se ha ido del todo: su voz vive en cada interpretación, en cada escenario que iluminó y en cada corazón que conmovió. Su legado es un testimonio de pasión, talento y entrega.

