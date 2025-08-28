Pensión Padres Solteros 2025: Requisitos para recibir 3 mil 700 pesos

El programa Pensión Padres Solteros 2025 concluye hoy su etapa de inscripción. Este 31 de agosto es la fecha límite para que madres y padres acudan a los Módulos de Bienestar y aseguren el apoyo económico de hasta 3,700 pesos bimestrales.

El apoyo económico de hasta 3,700 pesos bimestrales./ Pixabay |

Montos del apoyo

El programa establece dos esquemas de apoyo económico:

1,650 pesos bimestrales para niñas y niños desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 4 años.

3,720 pesos bimestrales para niñas y niños con discapacidad, desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 6 años.

Fechas y horarios de registro

El registro se realizó del 20 al 31 de agosto, con atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. La organización se llevó a cabo conforme a la inicial del primer apellido en los módulos habilitados a nivel nacional.

El programa establece dos esquemas de apoyo económico. / X |

Requisitos para el registro

Para acceder al beneficio, las madres y padres solteros deben presentar en los módulos:

Identificación oficial vigente. CURP de la madre, padre o tutor solicitante. CURP del menor a registrar. Acta de nacimiento del menor. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Certificado médico en caso de registrar a niñas o niños con discapacidad.Objetivo del programa

La Pensión Padres Solteros busca garantizar el bienestar de la primera infancia y apoyar a madres y padres en situación de vulnerabilidad, entregando recursos directos para contribuir a la salud, educación y desarrollo de sus hijas e hijos.

La Pensión Padres Solteros busca garantizar el bienestar de la primera infancia. / Pixabay |

