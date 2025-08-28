¿Qué estados serán afectados por el primer frente frío en México 2025?

México se prepara para la llegada del primer frente frío de la temporada 2025-2026, que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) podría presentarse a partir del 15 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones patrias. La temporada se extenderá hasta mayo de 2026 y se prevé que se registren entre 51 y 56 frentes fríos en total.

Los estados más afectados

El SMN detalló que los primeros efectos se sentirán en entidades del noreste, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con lluvias fuertes y vientos de entre 40 y 60 km/h. También se anticipan descensos importantes de temperatura en Chihuahua, Baja California, Durango, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Sonora, donde podrían alcanzarse mínimas de 0 a 5 °C durante noches y madrugadas.

Riesgos asociados

El organismo alertó que las bajas temperaturas aumentan la incidencia de enfermedades respiratorias, por lo que llamó a reforzar medidas de prevención, especialmente en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos. Además, se prevén rachas de viento y oleaje elevado en las zonas costeras del Golfo de México, asociado al evento conocido como “Norte”.

Recomendaciones

Las autoridades sugieren:

Abrigarse por capas, protegiendo rostro y manos.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantener ventilados los espacios si se usan calentadores o braseros.

Sellar puertas y ventanas para reducir la entrada de aire frío.Atender los reportes y alertas del SMN y Protección Civil.

El arranque del primer frente frío marca el comienzo de una temporada larga en la que se esperan más de 50 sistemas frontales, lo que implica un reto en materia de salud y protección civil para varias regiones del país.

