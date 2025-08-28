SEP regreso a clases 2025: ¿Cuánto deben pesar las mochilas de los estudiantes?

Con el arranque del ciclo escolar, especialistas advierten sobre un problema recurrente: el exceso de peso en las mochilas. El fisiatra Antonio Barbosa, experto en medicina física y ciencias del deporte, alertó que muchas niñas y niños cargan más peso del recomendable, lo que podría generar serias consecuencias en su salud.

“El niño debe cargar entre el 10 y el 15% del peso corporal, esto quiere decir que, si un niño pesa 15 kilos, por lo mucho debe estar cargando en su espalda un kilo y medio”, explicó Barbosa. Sin embargo, resaltó que en la práctica ocurre lo contrario: “las mochilas a veces pesan hasta cinco, seis y hasta 10 kilos”.

El especialista advirtió que cargar mochilas pesadas puede ocasionar molestias inmediatas y daños a largo plazo. “El dolor va a ser localizado, los músculos se van a contracturar. A largo plazo se puede llegar a una escoliosis. Obviamente, el dolor en los desniveles de los hombros y esto también te puede llevar a que los tensores que van en la espalda y hombros pueden apretar nervios que pueden llevar al adormecimiento”, detalló.

Barbosa recomendó a los padres y tutores vigilar el contenido de las mochilas de sus hijos, retirando materiales innecesarios y asegurando que los objetos más pesados se coloquen pegados a la espalda. También sugirió fomentar el uso de herramientas digitales y mantener los libros más voluminosos en casa o en la escuela.

Además, enfatizó la importancia de promover una “buena higiene de columna”, es decir, posturas adecuadas y ejercicios de fortalecimiento muscular que reduzcan el impacto del peso.

