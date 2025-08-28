¿Tienes vales Mercomuna? Así puedes aprovecharlos al máximo en CDMX

El programa Mercado, Comunidad y Abasto (Mercomuna) es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México que busca apoyar a familias en situación de vulnerabilidad económica. Los beneficiarios reciben vales de despensa por un valor de $1,000 pesos cada cuatrimestre, canjeables en más de 15,000 comercios locales registrados en toda la capital.

Vales Mercomuna es un apoyo social del Gobierno de la CDMX

¿Dónde puedes usar tus vales?

Los vales Mercomuna son válidos exclusivamente en establecimientos de la Ciudad de México que estén registrados en el programa. Para identificarlos, busca la calcomanía oficial del programa en la entrada del local. Los comercios participantes incluyen:

Carnicerías y pollerías

Verdulerías y fruterías

Tiendas de abarrotes

Papelerías y tiendas de productos de limpieza

Tiendas de antojitos mexicanos y otros comercios locales

Personal de SAPCI visita hogares y comercios para registrar a beneficiarios de Mercomuna | X: @SAPCI_CDMX|

¿Qué productos puedes comprar?

Los vales Mercomuna están destinados exclusivamente para la compra de productos de la canasta básica alimentaria. Entre los artículos que puedes adquirir se encuentran:

Carne de res, cerdo o pollo

Frutas y verduras frescas

Legumbres, cereales y abarrotes

Lácteos y alimentos procesados de consumo básico

Es importante destacar que no se permite el canje por productos no alimenticios ni bebidas alcohólicas.

¿Cómo saber si un establecimiento acepta los vales?

Para asegurarte de que un comercio acepta los vales Mercomuna, verifica que tenga la calcomanía oficial del programa en su entrada. Además, puedes consultar la lista de establecimientos participantes por alcaldía en el sitio web oficial de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la CDMX.

