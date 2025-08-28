Ariana Grande anuncia el Eternal Sunshine Tour 2026: así arranca su nueva era en la música

Ariana Grande está lista para volver al escenario. La cantante anunció el Eternal Sunshine Tour 2026, inspirado en su más reciente disco Eternal Sunshine (2024) y la edición deluxe Brighter Days Ahead (2025).

La gira no es solo una serie de conciertos: representa el regreso de Ariana al spotlight musical después de enfocarse en su faceta como actriz, especialmente con Wicked y la próxima secuela For Good.

Después de una pausa larga desde su Sweetener World Tour en 2019, Ariana Grande confirmó que volverá a subirse al escenario con el Eternal Sunshine Tour 2026/IG: @arianagrande|

Fechas confirmadas: del 6 de junio al 23 de agosto

La primera parte del tour recorrerá varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Chicago, Boston y Nueva York, además de un cierre espectacular el 23 de agosto en Londres.

La preventa de boletos comienza el 9 de septiembre de 2025 en EU, y la venta general el 10 de septiembre. Para Londres, el acceso anticipado será el 16 de septiembre.

Una “nueva Ariana” sobre el escenario

Este tour llega con un mensaje claro: Ariana no solo vuelve, sino que presenta una nueva versión de sí misma, más madura y con un sonido distinto, reflejado en Eternal Sunshine.

En redes sociales, la cantante escribió simplemente “See you next year”, generando furor entre sus seguidores, quienes ya esperan setlists con clásicos como No Tears Left to Cry junto a sus nuevos himnos.

La gira estará centrada en su séptimo álbum de estudio 'Eternal Sunshine'/IG:@arianagrande|

¿Qué pasa con México y Latinoamérica?

Aunque por ahora solo están confirmadas fechas en Estados Unidos y Reino Unido, los fans mexicanos saben que Ariana suele ampliar su calendario y dejar espacio para sorpresas.

La expectativa es grande: si Ariana anuncia México, los boletos podrían agotarse en cuestión de horas.

Más que un regreso, el Eternal Sunshine Tour pinta para ser el inicio de una nueva era en la carrera de Ariana Grande, donde mezcla sus raíces pop con una madurez artística que ha construido en los últimos años.

Los fans ya se preparan para vivir la experiencia de verla de vuelta en un escenario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEP 2025: Estados en donde se retrasa el regreso a clases