Lotería Nacional y Gobierno de Morelos lanzan el Sorteo “México con M de Migrante” en honor a la comunidad migrante

La Lotería Nacional y el Gobierno de Morelos presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, el primero con causa del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca rendir homenaje a millones de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero y, al mismo tiempo, recaudar fondos para fortalecer la atención consular y legal de quienes radican principalmente en Estados Unidos.

El sorteo se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 16:00 horas, fecha que conmemora el inicio de la Independencia de México y coincide con el arranque del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU., donde más de 40 millones de personas de origen mexicano celebran sus raíces.

“México los honra, México los abraza”

Durante la presentación en el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que cada cachito simboliza un recordatorio de que México reconoce a sus hijas e hijos migrantes:

“Quienes migran no solo sostienen a sus familias desde lejos. Son héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana y también han sido pilares de la prosperidad de Estados Unidos”.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, resaltó que cerca de 350 mil morelenses residen en Estados Unidos y que en 2024 enviaron más de 22 mil millones de pesos en remesas, recursos vitales para la economía de sus familias y comunidades.

“Cada cachito es un símbolo de unidad y un homenaje a quienes llevan a Morelos en el corazón”, afirmó la mandataria estatal, quien agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la comunidad migrante.

Un homenaje que cruza fronteras

El evento contó con la interpretación del Himno al Migrante por parte del Colectivo Legado de Grandeza, y un enlace con paisanos radicados en San Diego, Santa Ana, Nueva York, Las Vegas, Toronto, Minneapolis y San Clemente, quienes expresaron su emoción al sentirse reconocidos desde México.

También participaron la directora general de Atención a Migrantes de Morelos, Verónica Giles Chávez, y la senadora migrante Karina Isabel Ruíz Ruíz, quienes coincidieron en que este sorteo es un homenaje vivo a la diáspora mexicana y un símbolo de resistencia, arraigo y orgullo cultural.

Estructura y premios del sorteo

El Gran Sorteo Especial No. 303 contará con una emisión de 4 millones de cachitos con valor de 200 pesos cada uno. En total, se repartirán más de 424 millones de pesos en premios, con un Premio Mayor de 255 millones, dividido en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno.

Entre los principales premios destacan:

10 premios de 25.5 mdp .

5 premios de 10 mdp .

5 premios de 5 mdp .

15 premios de 1 mdp .

18 premios de 500 mil pesos .

25 premios de 250 mil pesos .

50 premios de 100 mil pesos .

Más de 47 mil premios y reintegros adicionales.

Con este esfuerzo, Lotería Nacional y el Gobierno de Morelos reafirman su compromiso de apoyar a las y los migrantes, recordándoles que México siempre los lleva en el corazón.

