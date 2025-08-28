XochiSka 2025: bandas confirmadas, fecha, boletos y lucha libre en el sur de CDMX

¡Saca las botas y el tirante porque se viene la pachanga del año! El sábado 6 de septiembre se llevará a cabo el XochiSka 2025, un festival que promete música, cultura popular y slam del bueno en el Deportivo Xochimilco, ubicado en Francisco Goytia, San Marcos, al sur de la CDMX.

Desde las 11 de la mañana, los asistentes podrán disfrutar de un cartel lleno de leyendas del ska mexicano como:

Los Estrambóticos

Royal Club

Sekta Core

Out of Control Army

Salón Victoria

Los de Abajo

Nana Pancha

Raztlan

Rambookiss

The Last Congo Monkeys

The Big Browns

Anxolotes

Los Revoltosos

Sonora Skaguamera

Real Unidad Sur

Tercera Travesía

Y por si fuera poco, aún faltan invitados sorpresa por anunciar.

Cada banda promete sorpresas en sus presentaciones / Redes Sociales|

Habrá lucha libre y cultura popular

Pero el XochiSka no solo va de trompetas y saxos. También habrá espacio para otras expresiones de la cultura popular como danzas prehispánicas, exhibiciones de artesanías y una variada oferta gastronómica con comida tradicional.

Y para los amantes del ring, prepárense porque a las 16:30 horas arrancan las luchas con una cartelera de impacto. En el ring estarán Charly Manson, Myztezyz, Belcegor, Máximo, Brazo Cibernético, y más figuras que subirán la intensidad al ritmo del ska.

Charly Manson vs Myztezyz vs Belcegor

Máximo vs Brazo Cibernético

Sombra Verde vs Lost Boy (Campeonato Supremo Lokus)

Lyly Star vs Centella vs Killer Frost vs Lady Wind vs Arabella vs Princesa Azul (Campeonato Femenil Lokus)

Ahijadito del Diablo vs Mini Vikingo

Rustik Strong vs Llama de Ángel vs Imaginario vs Rey Marino vs Nival Banks vs Monsther Extreme vs Death Magic vs Mayin Fly

Xochiska anuncia una edición con más bandas y mucha lucha libre / Redes Sociales|

Boletos accesibles y plan familiar

Los boletos ya están disponibles en Boletia. La preventa cuesta $300 más cargos, y después subirán a $350, así que más vale apartar lugar cuanto antes. Este festival es apto para todo público, y con ese precio, el plan suena irresistible. Prepárate para un día largo, lleno de ritmo ska, lucha libre y cultura popular en su máxima expresión.

La fiesta comenzará desde las 11 de la mañana del 6 de septiembre / Redes Sociales |

