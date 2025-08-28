Tres colonias de Iztapalapa se unirán para formar una sola que se llamará Predio El Molino

Por unanimidad y con respaldo vecinal, la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México aprobó un cambio significativo para Iztapalapa: las colonias Celoalliotli, Cananea y Uscovi dejarán de existir como entidades separadas para unificarse bajo el nombre de Colonia Predio El Molino.

Este acuerdo, resultado de la primera sesión de la Comisión de Nomenclatura, se originó a partir de demandas ciudadanas expuestas en el Zócalo Ciudadano a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, estuvo en el acuerdo de cambio de nombres / Redes Sociales|

También cambian calles

El cambio de nombre no se limita solo a las colonias, sino que alcanza la nomenclatura vial, con dos nuevas designaciones en la misma zona:

La calle Hombre de Fuego ahora se llamará Diagonal de los Olivos

La calle Acahuatl será conocida como Calle Pintapan

Estas modificaciones también surgieron de la consulta ciudadana y contaron con 80% de aprobación por parte de los vecinos, quienes participaron en la votación y respaldaron la decisión.

“Cabe mencionar que durante la votación para la nueva nomenclatura en la colonia Predio el Molino, de Iztapalapa, estuvieron presentes representantes vecinales de las colonias a las que se les cambió el nombre, y se mencionó que la decisión original del cambio de nombre fue producto de una consulta en dichas colonias, donde el 80% de los vecinos se pronunció a favor de cambiar el nombre por el propuesto”, se detalló.

El cambio se realizará hasta su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX / Especial|

¿Tengo que cambiar mi INE?

Aunque el cambio fue aprobado, todavía falta que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. A partir de eso, será recomendable acudir al INE para actualizar la dirección en tu identificación oficial.

En el evento participó también el secretario de Metrópolis, Alejandro Encinas Rodríguez, quien confirmó que estas acciones son parte del compromiso por atender directamente las peticiones vecinales.

El cambio se debe a un acuerdo entre vecinos y avalado por el Gobierno / Redes Sociales|

