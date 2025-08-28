¡Ahora resulta! Marchan para defender a ‘Alito’ y bloquearon Reforma

Aunque usted no lo crea, cerca de mil personas marcharon este jueves en la CDMX… pero no por agua, salud o educación, sino en defensa de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI. ¿El motivo? Evitar su desafuero tras la escandalosa pelea a gritos y manotazos que protagonizó con Gerardo Fernández Noroña.

La movilización fue encabezada por militantes del PRI, organizaciones campesinas y sociales de Naucalpan, Neza, Iztapalapa y Cuauhtémoc, quienes corearon consignas de apoyo a su dirigente tras el altercado ocurrido en el Senado el miércoles 27 de agosto.

“Alito” Moreno y Fernández Noroña protagonizaron una pelea a golpes, manotazos e insultos al final de la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, lo que causó muchas reacciones en contra del PRI por impulsar la violencia y luego justificar sus acciones en lugar de disculparse.

Cerraron Reforma en “honor” a Alito

La marcha hizo una pausa en el Ángel de la Independencia, donde bloquearon ambos sentidos del Paseo de la Reforma, generando caos vehicular. El Centro de Orientación Vial de la SSC informó que, al mediodía, el contingente seguía obstruyendo la avenida.

Ante esto, las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como Circuito Interior y Av. Chapultepec, mientras los manifestantes ondeaban banderas priistas y pancartas con mensajes de respaldo al polémico senador.

Así, mientras en el Congreso se discuten acusaciones que podrían costarle el fuero, afuera hay quien está dispuesto a cerrar calles por él.

