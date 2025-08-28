Rodada Waka Waka: Así será el paseo en bici por CDMX inspirado en Shakira

La Ciudad de México volvió a vibrar con la tradicional rodada nocturna organizada por Paseo de Todos, que en esta ocasión se celebró bajo el nombre de “Waka Waka”, inspirada en la famosa canción de Shakira. El evento se llevó a cabo el jueves 28 de agosto de 2025 y tuvo como punto de partida el icónico Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, donde cientos de ciclistas se reunieron para dar inicio a una experiencia única.

El evento se llevó a cabo el jueves 28 de agosto de 2025. / RS |

El objetivo de esta edición no fue únicamente recorrer las calles de la capital en bicicleta, sino también celebrar la unión, la diversidad y la cultura ciclista. Los organizadores hicieron un llamado a los asistentes para que llegaran con atuendos llamativos, lo que sumó un toque festivo y convirtió la rodada en una auténtica fiesta urbana que se distinguió por la creatividad y la alegría de sus participantes.

La salida se programó a las 20:30 horas y, como ya es costumbre, el arranque desde el Monumento a la Revolución permitió reunir a ciclistas de diferentes puntos de la capital. Entre música, luces y un ambiente cargado de energía, el recorrido se transformó en una plataforma de convivencia ciudadana que reafirmó el papel del ciclismo como alternativa de movilidad sustentable.

La salida se programó a las 20:30 horas y, como ya es costumbre, el arranque desde el Monumento a la Revolución. / Paseo de Todos |

Más allá del deporte, la rodada se convirtió en un espacio cultural y social. Con ritmos latinos de fondo, los ciclistas pedalearon con el propósito de impulsar una movilidad responsable y fortalecer el uso de la bicicleta como un medio seguro, ecológico y accesible. Los organizadores destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a preservar el espacio público y a reforzar la cohesión comunitaria en una de las ciudades más grandes del mundo.

Más allá del deporte, la rodada se convirtió en un espacio cultural y social. / RS |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué el Gobierno prohíbe la importación de calzado? Te sorprenderá el motivo