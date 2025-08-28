El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a la senadora Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, quien recientemente se vio envuelto en un altercado con el priista Alejandro ‘Alito’ Moreno.

La decisión llega en un momento clave, pues será a partir del 1 de septiembre cuando arranque el nuevo periodo ordinario del segundo año de la LXVI Legislatura, misma que concluirá en 2027. La presidencia de la Mesa Directiva es una de las posiciones más relevantes dentro del Senado, ya que define la conducción de las sesiones, el orden del debate y la representación institucional de la Cámara Alta.

Con este cambio, Morena apuesta por mantener una conducción alineada con la agenda de la Cuarta Transformación, en medio de las tensiones que han protagonizado las bancadas dentro de la Comisión Permanente.

“No claudicaré a mis principios”: Laura Itzel

Tras su nombramiento, Laura Itzel Castillo agradeció el respaldo de sus compañeros y se comprometió a desempeñar su nuevo rol sin dejar de lado sus convicciones políticas.

“Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo”, dijo.

“Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México”, detalló por medio de sus redes.

Sheinbaum le da espaldarazo

La presidenta Claudia Sheinbaum también se sumó a los elogios para la nueva titular del Senado, a quien reconoció por su trayectoria política y legado familiar.

“Una gran luchadora social”, dijo Sheinbaum al destacar que Laura Itzel es hija del ingeniero Heberto Castillo, inventor de la tridilosa y fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores.

“Es hija de Heberto Castillo. Un gran luchador social. Y un gran ingeniero, él inventó la tridilosa. Y además, pues, un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y Laura, pues, es también una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta (del Senado)”, indicó.

El relevo en el Senado no solo representa un nuevo rostro al frente del Poder Legislativo, sino una nueva oportunidad para Morena de reforzar su visión en el Congreso. Todo, en medio de pleitos, grillas y cambios estratégicos que ya calientan la siguiente temporada política.

