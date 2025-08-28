"Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" llega a Netflix con el retrato más íntimo del Divo de Juárez

El legado de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, llegará a una nueva generación de espectadores con la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, producción original de Netflix que se estrenará el 30 de octubre de 2025. La fecha no es casualidad: coincide con el noveno aniversario luctuoso del Divo de Juárez, convirtiéndose en un homenaje que promete emocionar a millones de seguidores en México y el mundo.

La fecha no es casualidad: coincide con el noveno aniversario luctuoso del Divo de Juárez.

La serie, dirigida por la documentalista mexicana María José Cuevas, estará compuesta por cuatro episodios que explorarán la historia del cantante desde sus humildes inicios hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana. La producción recupera un vasto archivo audiovisual, gran parte de él grabado por el propio Juan Gabriel, lo que garantiza un acercamiento íntimo y auténtico a su vida.

Más allá de los escenarios y los reflectores, esta obra busca mostrar al hombre detrás de la leyenda. Con material inédito, canciones emblemáticas y testimonios, la serie promete revelar facetas poco conocidas de uno de los artistas más queridos en la cultura hispana. Netflix lo describe como “Una celebración a su vida y a su obra, eso es ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’”, dejando claro que el enfoque será tanto artístico como humano.

El documental también cuenta con la producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quienes han trabajado en proyectos destacados dentro del género documental. Su participación garantiza un tratamiento narrativo sólido y sensible que se alinea con la magnitud de un personaje como Juan Gabriel.

La expectativa en torno a este estreno es enorme, pues se trata de la primera serie documental con acceso directo al acervo personal del cantante. Para sus fanáticos, representa la oportunidad de reencontrarse con su ídolo; para las nuevas generaciones, será la puerta de entrada a un artista que trascendió fronteras y marcó la música popular con un estilo único e irrepetible.

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” se perfila como uno de los estrenos más importantes del año en Netflix y reafirma la vigencia de un legado que sigue vivo a casi una década de su partida.

La expectativa en torno a este estreno es enorme, pues se trata de la primera serie documental con acceso directo al acervo personal del cantante.

