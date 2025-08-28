EE.UU. pone precio de 10 millones de dólares a la captura de “El Alfredillo”, hijo de “El Chapo” Guzmán

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Alfredillo”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El anuncio se realizó el jueves 28 de agosto de 2025 a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que difundió la alerta en su cuenta oficial en la red social X.

Las autoridades lo consideran “armado y peligroso” y lo señalan como figura central dentro de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa que asumió el control de la organización tras la extradición de su padre a Estados Unidos. La recompensa aplica tanto para información que permita su detención como para la que contribuya a una eventual condena en tribunales.

Las autoridades lo consideran “armado y peligroso” y lo señalan como figura central dentro de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa. / RS |

Además, se habilitó una línea confidencial para recibir reportes: 520-335-7315, con la garantía de que la identidad de los informantes será protegida.

De acuerdo con los reportes oficiales, Guzmán Salazar estaría vinculado con la producción y tráfico de fentanilo, la importación de precursores químicos desde Asia y la operación de laboratorios clandestinos que abastecen la red de narcotráfico hacia Norteamérica.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers – the “Chapitos” – took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered… pic.twitter.com/Wxse3cgLZr — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 28, 2025

Este anuncio se suma a la estrategia que desde junio de 2025 ha desplegado Washington contra Los Chapitos, cuando ya había impuesto sanciones económicas y ofrecido recompensas similares por su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Con esta medida, Estados Unidos busca cerrar el cerco sobre los herederos de El Chapo, reforzando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico trasnacional y enviando un mensaje claro sobre la prioridad de su captura.

Este anuncio se suma a la estrategia que desde junio de 2025 ha desplegado Washington contra Los Chapitos. / RS |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" llega a Netflix con el retrato más íntimo del Divo de Juárez