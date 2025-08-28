Día de la Independencia 2025: Primeros conciertos confirmados para el 15 de septiembre

La celebración del Día de la Independencia 2025 ya comienza a tomar forma y la música será protagonista en distintas ciudades del país. En la CDMX, Puebla y Chihuahua ya se confirmaron los primeros artistas que amenizarán la noche del 15 de septiembre, en medio de las ceremonias del tradicional Grito.

La celebración del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México ya tiene confirmado a uno de sus invitados musicales/ iStock|

Primeros artistas confirmados en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Colectivo Legado de Grandeza será parte del cartel del Grito de Independencia 2025 en el Zócalo capitalino.

El grupo, conformado por 18 músicos y cantautores de diferentes estados y comunidades migrantes, interpretará el tema “Himno Migrante”, con el objetivo de reconocer el aporte cultural de quienes viven fuera de México.

Puebla celebrará con Julión Álvarez

En el Zócalo de Puebla, el cantante Julión Álvarez ofrecerá un concierto gratuito el 15 de septiembre después de la ceremonia del Grito. Se espera una gran afluencia de público, dado que es una de las presentaciones más esperadas en el estado.

La celebración en la noche del 15 de septiembre se popularizó a lo largo del siglo XIX como una forma de vivir la alegría y el orgullo patriota asociados al inicio del movimiento independentista/iStock|

Chihuahua también prepara su noche mexicana

La capital de Chihuahua vivirá una noche llena de música con presentaciones de Aída Cuevas, Jorge Medina, Josi Cuen, La Fiera de Ojinaga, Vodka y Francisco Rey, quienes pondrán el ambiente en la Plaza del Ángel.

Qué esperar este 2025

El Día de la Independencia 2025 promete ser uno de los más festivos de los últimos años, con eventos simultáneos en varias ciudades del país. Mientras tanto, en la CDMX se espera que el anuncio completo de artistas despierte gran expectativa entre la ciudadanía y turistas.

El Día de la Independencia de México se celebra el 15 de septiembre por la noche con la ceremonia del "Grito de Dolores"/iStock|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Día del Abuelo 2025: frases emotivas para dedicar por WhatsApp este 28 de agosto