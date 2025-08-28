¿Cancelan CURP Biométrica en México? Juez otorga primera suspensión

La CURP Biométrica ha sido cancelada, al menos para dos personas que, luego de presentar un recurso legal, obtuvieron del juez una suspensión provisional contra la reforma que obliga a entregar datos biométricos para obtener el nuevo documento de identificación oficial promovido por el Gobierno de México.

¿Qué es la CURP Biométrica y para qué sirve?

Desde agosto, las autoridades federales lanzaron un programa piloto para expedir las primeras CURP con datos biométricos, con el objetivo de hacerla más segura y difícil de falsificar. Esta nueva CURP funcionará como identificación oficial y también como herramienta para localizar personas desaparecidas.

Este nuevo documento contará con los datos biométricos de las personas/ChatGPT |

Datos que incluye la CURP Biométrica

Nombre completo





Fecha de nacimiento





Sexo





Lugar de nacimiento





Nacionalidad





Fotografía





Huellas dactilares





Escaneo del iris





El amparo otorgado por un juez federal

El juez Oswaldo Rivera González, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Querétaro, concedió un amparo para la suspensión provisional del trámite solicitado por Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras.

Los argumentos del juez fueron:

1. Daño irreparable

La entrega de datos biométricos es irreversible. Si después se declara inconstitucional la ley, ya no sería posible revertir la posesión de esos datos sensibles por parte del gobierno.

2. Medida transitoria

Suspender temporalmente la entrega no genera perjuicio al Estado. Si se niega el amparo, la autoridad puede recabar los datos más adelante. Esta suspensión funciona como un “freno de seguridad” mientras se resuelve el fondo del caso.

Un juez otorgó la suspensión provisional de la CURP Biométrica a dos ciudadanos/Pixabay |

Próxima audiencia: 1 de septiembre

Será el 1 de septiembre cuando se lleve a cabo una nueva audiencia en la que el juez decidirá si concede la suspensión definitiva, lo que significaría que ambos ciudadanos no estarían obligados a entregar sus datos durante todo el juicio.

¿Es realmente obligatoria la CURP Biométrica?

Aunque recientemente Claudia Sheinbaum negó que la CURP Biométrica fuera obligatoria, en la reforma a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición sí se establece como obligatoria. La obtención de la CURP con biométricos se presenta como “optativa”, pero en la práctica será necesaria para realizar otros trámites, por lo que se vuelve indispensable.

La CURP Biométrica servirá también como identificación oficial/Pixabay |

¿Dónde se tramita y cuándo se entrega?

Quienes estén interesados pueden registrarse en los módulos de RENAPO y oficinas del Registro Civil en CDMX, Estado de México y Veracruz, o hacerlo en línea mediante la plataforma Llave MX.

Las primeras CURP Biométricas serán entregadas a mediados de octubre, vía correo electrónico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Septiembre, Mes del Testamento 2025: Requisitos para obtener 50% de descuento



