Adela Micha rompe el silencio sobre Nodal: ‘Nadie lo obligó a hablar’ y niega pago por entrevista

La periodista Adela Micha aclaró los rumores en torno a la polémica entrevista que sostuvo con Christian Nodal, luego de que trascendiera la posibilidad de una demanda en su contra.

En un encuentro con medios, Micha respondió de manera directa: “No creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”.

Adela Micha aclaró los rumores en torno a la polémica entrevista que sostuvo con Christian Nodal.

La comunicadora también rechazó versiones que señalaban un supuesto ofrecimiento económico para frenar la difusión del material: “Para nada, ¿de dónde sacan eso?”, subrayó.

Asimismo, desmintió que hubiera un distanciamiento en redes sociales con el cantante: “Nunca nos habíamos seguido antes”, precisó. Micha calificó la plática como una experiencia positiva: “Se dio la ocasión, fue una conversación como muchas más que hago, muy amable, muy generoso con su tiempo y con su espacio”.

La entrevista se realizó en el rancho de Nodal en Houston, donde abordó temas personales como su matrimonio con Ángela Aguilar y su relación pasada con Cazzu, madre de su hija Inti. El video incluyó un aviso legal que fue interpretado como una medida precautoria ante posibles repercusiones legales, aunque hasta el momento no hay acciones confirmadas.

Finalmente, Micha adelantó que buscará dar espacio también a la artista argentina: “Ahora que ya regresé, la buscaré, no la he buscado, vengo llegando de tres semanas de vacaciones”, dijo en referencia a Cazzu.

Hasta ahora, ni Nodal ni las cantantes involucradas han emitido declaraciones oficiales.

La entrevista se realizó en el rancho de Nodal en Houston, donde abordó temas personales.

