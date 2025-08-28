SEP 2025: Estados en donde se retrasa el regreso a clases

¿El ciclo escolar 2025-2026 no comenzará el 1 de septiembre en todo el país? Esta pregunta se ha viralizado en redes sociales y grupos de padres de familia luego de que surgieran rumores sobre un supuesto retraso en el regreso a clases en varios estados del país.

La inquietud se hizo más fuerte luego de que se confirmara que el mismo lunes 1 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de otras actividades institucionales como la renovación de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este 1 de septiembre la presidenta Sheinbaum da su primer Informe de Gobierno/Presidencia de México |

A esto se suman condiciones climáticas adversas en algunos estados del sur y sureste del país, lo que provocó confusión sobre si la SEP modificaría la fecha oficial de arranque del ciclo escolar.

La SEP aclara: el regreso a clases sí será el 1 de septiembre

A pesar de las versiones que circulan, la Secretaría de Educación Pública confirmó que no habrá cambios en el calendario. El regreso a clases está programado para el lunes 1 de septiembre de 2025 en todos los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), en las 32 entidades federativas del país.

El mismo día se dará el regreso a clases para educación básica, según el calendario de la SEP/X|

El calendario oficial contempla 185 días efectivos de clases, y fue difundido con anticipación en el Diario Oficial de la Federación.

¿Habrá suspensión por el Informe de Gobierno?

No. Aunque el 1 de septiembre coincide con el Primer Informe de Gobierno, esta no es una fecha considerada como feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo, por lo que no interfiere con las actividades escolares ni laborales.

Además, autoridades educativas han señalado que el acto protocolario del informe no tendrá impacto en el desarrollo del calendario escolar, ya que la ceremonia principal será en una fecha posterior (probablemente octubre), y el documento del informe se entrega de forma escrita al Congreso de la Unión.

El regreso a clases será el 1 de septiembre en todos los estados del país/SEP |

Entonces… ¿qué estados sí podrían retrasar clases?

Hasta ahora, ninguna entidad federativa ha emitido un comunicado oficial sobre posponer el inicio del ciclo escolar. En casos extraordinarios, como desastres naturales o contingencias sanitarias, los gobiernos estatales en coordinación con la SEP pueden realizar ajustes, pero no hay reportes recientes que indiquen tal escenario para este 2025.

Calendario clave del ciclo escolar 2025-2026

Inicio de clases: 1 de septiembre de 2025





Vacaciones de invierno: 22 de diciembre al 9 de enero





Vacaciones de Semana Santa: 30 de marzo al 10 de abril





Fin del ciclo escolar: 15 de julio de 2026





Primer puente: 16 de septiembre (Día de la Independencia)

