Día del Adulto Mayor: Secretaria Bienestar reafirma que este sector es el centro de su política social

La Secretaría de Bienestar conmemoró el Día del Adulto Mayor reafirmando que este sector de la población es prioridad en la política social del Gobierno de México. La secretaria Ariadna Montiel Reyes enfatizó que las pensiones se han convertido en un pilar para garantizar el bienestar y la protección de derechos de millones de personas.

“Las Pensiones para mujeres y adultos mayores son pioneras en el mundo y contribuyen a una mejor calidad de vida de los derechohabientes. Con la entrega de las pensiones de manera directa y sin intermediarios, el Estado mexicano cumple su compromiso de protección de los derechos de los adultos mayores”, declaró Montiel durante la conmemoración.

De igual manera, exhortó a las personas mayores de 60 años a tramitar su credencial del Inapam. / FB: Secretaria del Bienestar |

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente 12.9 millones de personas mayores de 65 años reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que consiste en un depósito bimestral de 6,200 pesos entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

A la par, la Pensión Mujeres Bienestar ya alcanza a más de un millón de beneficiarias entre 63 y 64 años, además de mujeres indígenas de 60 a 62 años, quienes reciben 3,000 pesos cada dos meses. El objetivo de la dependencia es que al cierre de agosto el programa llegue a 3.2 millones de mujeres de 60 a 64 años

En este sentido, Montiel destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum al sector femenino: “La Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum para con las mujeres y materializar la idea de que llegamos todas al Gobierno de México, es un reconocimiento para todas las mujeres”

Pensión Mujeres Bienestar ya alcanza a más de un millón de beneficiarias entre 63 y 64 años. / Secretaria del Bienestar |

La funcionaria recordó que el registro a los programas sigue abierto hasta el 30 de agosto, e invitó a la población a consultar fechas y ubicaciones de los Módulos de Bienestar en la página oficial www.gob.mx/bienestar.

De igual manera, exhortó a las personas mayores de 60 años a tramitar su credencial del Inapam, que ofrece descuentos en transporte, servicios, restaurantes, museos y actividades culturales. Recalcó que todos los trámites son gratuitos y se realizan de manera directa en los módulos autorizados.

La funcionaria recordó que el registro a los programas sigue abierto hasta el 30 de agosto. / Secretaria del Bienestar |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEP 2025: Estados en donde se retrasa el regreso a clases