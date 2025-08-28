Estas son las multas en CDMX por tirar basura sin separarla en orgánica e inorgánica

La administración encabezada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció el arranque de una estrategia que busca mejorar el manejo de la basura en la capital. Bajo el nombre “Separa en 3”, dicho plan propone clasificar los desechos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, con días específicos para su recolección.

En CDMX ya será obligatorio separar tu basura/Pixabay |

Esto significa que ya no se podrá entregar toda la basura junta al camión, sino que los ciudadanos deberán estar pendientes del tipo de desecho que se recoge cada día. La medida busca reducir la contaminación, facilitar el reciclaje, alargar la vida útil de los tiraderos de residuos urbanos y 50% la basura que genera la capital, con una inversión de 405 millones de pesos.

¿Habrá multas si no separas correctamente tu basura?

Una de las principales dudas entre los capitalinos ha sido si habrá sanciones para quienes no cumplan con esta nueva forma de separación. Aunque el Gobierno de la CDMX ha sido enfático en que se trata de una campaña de concientización ciudadana, no habrá multas ni arrestos por no separar correctamente la basura, al menos en esta primera etapa del programa.

Los camiones de basura ya no te recibirán toda tu basura junta/Pixabay |

La intención es fomentar el hábito mediante la educación y la colaboración vecinal, sin coerción. Sin embargo, eso no significa que tirar basura sin control no tenga consecuencias legales.

Esta nueva forma de recolección de basura comenzará a aplicarse desde septiembre, pero de manera progresiva. Las autoridades llamaron a la ciudadanía a colaborar voluntariamente y a informarse sobre los días asignados para cada tipo de desecho en su colonia. A largo plazo, se espera que esta estrategia reduzca el impacto ambiental y mejore la eficiencia del sistema de recolección de basura.

Multas y sanciones sí existen... pero por tirar basura en la vía pública

Aunque separar basura por tipo no es obligatorio ni sancionable, tirarla en la calle sí lo es y puede costarte más de lo que imaginas. De acuerdo con la normatividad vigente en la Ciudad de México, quien sea sorprendido dejando residuos en la vía pública puede ser sancionado con:

Multa de 11 a 40 UMAs , lo que equivale a entre $1,244.54 y $4,525.60 pesos .





Arresto de 13 a 24 horas .





Trabajo comunitario de 6 a 12 horas .





Tira la basura en los botes, no en la calle y recibirás una multa/Pixabay |

Estas sanciones tienen como objetivo frenar la mala práctica de dejar bolsas de basura en esquinas, banquetas o camellones, lo cual obstruye el drenaje, genera fauna nociva y afecta la imagen urbana.

